BİZE ULAŞIN
27.10.2019
İşte Abdullah Avcı'nın Galatasaray maçı sonrası soyunma odasındaki konuşması!
Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın Galatasaray derbisi sonrasında soyunma odasındaki konuşmasını yayınladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'de Galatasaray'a karşı alınan 1-0 galibiyetten dolayı oyuncularını soyunma odasında kutladı. İşte Abdullah Avcı'nın o konuşması....
Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın Galatasaray derbisi sonrasında soyunma odasındaki konuşmasını yayınladı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'de Galatasaray'a karşı alınan 1-0 galibiyetten dolayı oyuncularını soyunma odasında kutladı. İşte Abdullah Avcı'nın o konuşması...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.