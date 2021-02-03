03 Şubat 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları İstanbul'da seyircisiz oynanan Eyüpspor - Sakaryaspor maçında olay tribünler karıştı

İstanbul'da seyircisiz oynanan Eyüpspor - Sakaryaspor maçında olay tribünler karıştı

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.02.2021 20:01
Güncelleme:03.02.2021 20:02
Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 21'inci haftasında Eyüpspor deplasmanına çıkan Sakaryaspor, maçın ardından bir video paylaşarak, "Pandemi nedeniyle 'seyircisiz' oynanan müsabakada, içeriye nasıl girdiği bilinmeyen bir grup yedek kulübemize saldırdı" ifadelerini kullandı.

1-1'lik beraberlikle tamamlanan maçın ardından bir grup Eyüpsporlu ve konuk takım arasında gerginlik yaşandı.

Gerginliğin ardından yaşanan arbede ile ilgili bir açıklama yapan Sakaryaspor Kulübü, "Pandemi nedeniyle 'seyircisiz' oynanan müsabakada, içeriye nasıl girdiği bilinmeyen bir grup yedek kulübemize saldırdı. Yaşanan olayları kınıyor, takdiri spor kamuoyuna bırakıyoruz!" dedi.

Sakaryaspor yönetiminin, yaşanan bu olayı Futbol Federasyonu'na bildirdiği öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

Seyircisiz oynanan maçta tribünler karıştı
Seyircisiz oynanan maçta tribünler karıştı
Sercan Dikme Ve Ogün Şahinoğlu Maç Öncesi Beşiktaş İle İlgili Son Gelişmeleri Açıkladı
Sercan Dikme Ve Ogün Şahinoğlu Maç Öncesi Beşiktaş İle İlgili Son Gelişmeleri Açıkladı
Falcao Takımla Çalıştı! Derbide Falcao Mu, Mohamed Mi Oynayacak? / Spor Ajansı
Falcao Takımla Çalıştı! Derbide Falcao Mu, Mohamed Mi Oynayacak? / Spor Ajansı
Serkan Korkmaz:Osayi Samuel'in Yeni Olmuş Bir Transfere Göre Performansı Çok İyiydi
Serkan Korkmaz:"Osayi Samuel'in Yeni Olmuş Bir Transfere Göre Performansı Çok İyiydi"
Murat Özbostan:Fenerbahçe Hatayspor Maçını Hocasız Kazandı.Erol Hoca Sadece İzledi
Murat Özbostan:"Fenerbahçe Hatayspor Maçını Hocasız Kazandı.Erol Hoca Sadece İzledi"
Ahmet Akcan:Fenerbahçe Hücum Bölgesinde Sonuçlandırmada Zayıf Kalıyor
Ahmet Akcan:"Fenerbahçe Hücum Bölgesinde Sonuçlandırmada Zayıf Kalıyor"
Kemal Belgin:Gustavo'nun Sakatlanınca F.Bahçe'de Oyuncu Değişikliği Seçimine Kim Karar Verdi?
Kemal Belgin:"Gustavo'nun Sakatlanınca F.Bahçe'de Oyuncu Değişikliği Seçimine Kim Karar Verdi?"
Turgay Demir:Ljajic Antrenmanların En İyisiymiş Haberleri Geliyor / Sabah Sporu
Turgay Demir:"Ljajic Antrenmanların En İyisiymiş Haberleri Geliyor" / Sabah Sporu
Falcao Derbide Oynayacak Mı? Mehmet Özcan Açıkladı! / Sabah Sporu / 03.02.2021
Falcao Derbide Oynayacak Mı? Mehmet Özcan Açıkladı! / Sabah Sporu / 03.02.2021
Ozan Zeybek:Fenerbahçe'nin Sistem İçinde Sitem Bulması Gerekiyor / Sabah Sporu
Ozan Zeybek:"Fenerbahçe'nin Sistem İçinde Sitem Bulması Gerekiyor" / Sabah Sporu
Erman Toroğlu: Hatayspor - Fenerbahçe Maçının Tartışmalı Pozisyonlarını Yorumladı / Takım Oyunu
Erman Toroğlu: Hatayspor - Fenerbahçe Maçının Tartışmalı Pozisyonlarını Yorumladı / Takım Oyunu
Levent Tüzemen: Aykut Kocaman'ın Açıklamalarından Bir Şey Anlamadım / Takım Oyunu / 03.02.2021
Levent Tüzemen: "Aykut Kocaman'ın Açıklamalarından Bir Şey Anlamadım" / Takım Oyunu / 03.02.2021
Daha Fazla Video Göster