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İstanbul'da sessiz gece! Beşiktaş 0-0 Antalyaspor

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Giriş: 27.02.2023 09:15
Süper Lig'in 14. haftasında oynanması gereken ancak 2 kez ertelenmek zorunda kalan maçta Beşiktaş evinde Antalyaspor'u ağırladı. Cenk Tosun'un uzatmalarda penaltı kaçırırken karşılaşma 0-0 sona erdi. İşte maçın detayları...
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