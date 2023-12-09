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İstanbul'da dev derbi

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Giriş: 09.12.2023 17:42
Süper Lig'in 15. haftasında zirvenin iddialı takımlarından Beşiktaş, lider Fenerbahçe'yi konuk ediyor. İşte detaylar...
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