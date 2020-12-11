11 Aralık 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları İsrail'den Sivasspor'a zorbalık! Temsilcimiz havalimanında mahsur kaldı

İsrail'den Sivasspor'a zorbalık! Temsilcimiz havalimanında mahsur kaldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.12.2020 02:42
UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv'le oynadığı karşılaşmanın ardından yurda dönmek için havalimanına gelen temsilcimiz Sivasspor, İsrailli yetkililer tarafından mağdur edildi. Sivasspor'dan yapılan açıklamada, ''Maccabi Tel-Aviv maçının ardından Sivas'a dönmeye hazırlanan kafilemiz havalimanında mahsur kaldı. İsrail yetkilileri sistemi ve geçişleri kapatarak kafilimize her türlü zorluğu çıkartıyor.'' ifadeleri kullanıldı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu son hafta maçında Maccabi Tel Aviv ile Sivasspor kozlarını paylaştı.

Karşılaşmanın ardından yurda dönmek üzere havalimanına elen temsilcimize İsrailli yetkililer her türlü zorluğu yaşatıyor.

KAFİLE MAHSUR KALDI!
Maçın ardından yurda dönmek için hazırlanan Sivasspor kafilesi, İsrailli yetkililerin sistemi ve geçişleri kapatması sonucu havalimanında mahsur kaldı.

İSRAİLLİ YETKİLİLER HER TÜRLÜ ZORLUĞU ÇIKARTIYOR
Konuya ilişkin Sivasspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Maccabi Tel-Aviv maçının ardından Sivas'a dönmeye hazırlanan kafilemiz havalimanında mahsur kaldı. İsrail yetkileri sistemi ve geçişleri kapatarak kafilimize her türlü zorluğu çıkartıyor" ifadelerine yer verildi.

Maccabi Tel Aviv: 1 - Sivasspor: 0 MAÇ SONUCU | Sivasspor UEFA Avrupa Ligine veda etti MACCABİ TEL AVİV: 1 - SİVASSPOR: 0 MAÇ SONUCU | SİVASSPOR UEFA AVRUPA LİGİ'NE VEDA ETTİ

İsrail'den Sivasspor'a zorbalık!
İsrail'den Sivasspor'a zorbalık!
Taner Karaman: Fenerbahçe'nin Oyunun Ciddi Problemleri Var / Sabah Sporu / 10.12.2020
Taner Karaman: "Fenerbahçe'nin Oyunun Ciddi Problemleri Var" / Sabah Sporu / 10.12.2020
Taner Karaman: Ozan Tufan Çok Ciddi Bir Toparlanma Yaşadı / Sabah Sporu
Taner Karaman: "Ozan Tufan Çok Ciddi Bir Toparlanma Yaşadı" / Sabah Sporu
Trabzonspor'da Flaş Mahmut Tekdemir Gelişmesi / Sabah Sporu / 10.12.2020
Trabzonspor'da Flaş Mahmut Tekdemir Gelişmesi / Sabah Sporu / 10.12.2020
Mesut Özil Fenerbahçe'ye Gelecek Mi? Gürcan Bilgiç'ten Flaş Açıklamalar / Futbol Meydanı
Mesut Özil Fenerbahçe'ye Gelecek Mi? Gürcan Bilgiç'ten Flaş Açıklamalar / Futbol Meydanı
Volkan Demir'den Webo'nun Yaşadığı Skandala Sert Tepki / Sabah Sporu / 09.12.2020
Volkan Demir'den Webo'nun Yaşadığı Skandala Sert Tepki / Sabah Sporu / 09.12.2020
Cüneyt Şen, PSG-Başakşehir Maçında Skandalın Detaylarını Açıkladı / Sabah Sporu / 09.12.2020
Cüneyt Şen, PSG-Başakşehir Maçında Skandalın Detaylarını Açıkladı / Sabah Sporu / 09.12.2020
Okan Buruk: Webo'nun Her Zaman Yanındayız / PSG-Başakşehir Maç Sonu Basın Toplantısı
Okan Buruk: "Webo'nun Her Zaman Yanındayız" / PSG-Başakşehir Maç Sonu Basın Toplantısı
Yılmaz Vural Başkan Erdoğan ve spor camiasına teşekkür etti
Yılmaz Vural Başkan Erdoğan ve spor camiasına teşekkür etti
Başakşehir açıkladı: Webo kulübedeki yerini alacak
Başakşehir açıkladı: Webo kulübedeki yerini alacak
Moussa Sow'dan Webo'ya Destek: Beyaz Siyahtan Üstün Değildir, Siyah Beyazdan Üstün Değildir
Moussa Sow'dan Webo'ya Destek: "Beyaz Siyahtan Üstün Değildir, Siyah Beyazdan Üstün Değildir"
PSG - Başakşehir Maçında SKANDAL! Son Gelişmeler...
PSG - Başakşehir Maçında SKANDAL! Son Gelişmeler...
Daha Fazla Video Göster