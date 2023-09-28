İspanyol basını Arda Güler’i konuşuyor: Onun gibi olmasını istemiyoruz...

Fenerbahçe'den dev bonservis bedeli ile Real Madrid'e transfer olan genç yıldız Arda Güler, bir antremanda dizinden sakatlanmıştı. Arda, sakatlığını atlattıktan sonra yaşadığı ikinci sakatlıkla da korkuttu. İspanyol basını, Arda Güler'i manşetlere taşıyarak flaş açıklamada bulundu.