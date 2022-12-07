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İspanya'ya Fas şoku! Penaltılarda kupaya veda ettiler

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Giriş: 07.12.2022 09:02
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas ile İspanya, son 16 turu maçında karşı karşıya geldi. Kritik mücadelenin normal süresi ve uzatmalarından gol sesi çıkmadı. Penaltılar sonucunda 3-0 kazanan Fas, adını çeyrek finale yazdırdı.
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