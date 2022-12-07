07 Aralık 2022, Çarşamba
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İspanya'ya Fas şoku! Penaltılarda kupaya veda ettiler
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas ile İspanya, son 16 turu maçında karşı karşıya geldi. Kritik mücadelenin normal süresi ve uzatmalarından gol sesi çıkmadı. Penaltılar sonucunda 3-0 kazanan Fas, adını çeyrek finale yazdırdı.