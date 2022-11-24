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İspanya'dan gövde gösterisi! Kosta Rika şut bile çekemedi! İspanya 7-0 Kosta Rika

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Giriş: 24.11.2022 09:25
2022 Dünya Kupası E Grubu ilk karşılaşmasında İspanya rakibi Kosta Rika karşısında şov yaparken karşılaşmadan 7-0 gibi rahat bir skorla ayrıldı. Rakiplerine gözdağı veren İspanya karşısında Kosta Rika hiç şut çekemedi.
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