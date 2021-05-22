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İspanya’da Atletico Madrid taraftarları Covid-19’u unuttu! Ne maske ne mesafe...

İHA
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Giriş: 22.05.2021 23:58
Güncelleme:22.05.2021 23:58
İspanya’da Atletico Madrid’in 7 yıl aradan sonra şampiyon olması ile binlerce taraftar sokaklara dökülürken, maske ve sosyal mesafe kuralı hiçe sayılarak şampiyonluk kutlaması yapıldı. Taraftarlar eğlenceler sırasında şampiyonluğu birbirlerine sarılarak kutlarken, çok sayıda kişinin maske takmaması dikkat çekti.

İspanya La Liga'da Real Valladolid'i 2-1 yenen Atletico Madrid 2020-21 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Atletico Madrid'in 7 yıl aradan sonra şampiyon olmasına sevinen binlerce taraftar sokaklara döküldü. Barcelona ve Real Madrid gibi iki devi geride bırakarak kazanılan zaferi doyasıya kutlayan taraftarlar, ülke genelinde sokakları şenlik alanına çevirdi. Kutlamalarda korona virüs (Covid-19) önlemlerini unutuldu.

Maske ve sosyal mesafe kuralı hiçe sayılarak şampiyonluk kutlaması yapıldı.

Taraftarlar eğlenceler sırasında şampiyonluğu birbirlerine sarılarak kutlarken, çok sayıda kişinin maske takmaması dikkat çekti.

Taraftarlar Covid-19’u unuttu! Ne maske ne mesafe
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