İsmail Kartal'dan A Spor canlı yayınında Fenerbahçe açıklaması |Video

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan sonra yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu oldu. Eski Fenerbahçeli İsmail Kartal, A Spor canlı yayınına bağlanaral konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kartal, "Fenerbahçe'den kimse ile görüşmedim." ifadelerini kullandı. İşte Kartal'ın tüm açıklamaları...