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İsmail Kartal ve Abdullah Avcı'nın planı hazır! İşte Fenerbahçe ve Trabzonspor'un muhtemel 11'leri!

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Giriş: 06.03.2022 13:59
Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftadasında lider Trabzonspor'u konuk edecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak dev derbi öncesi İsmail Kartal ve Abdullah Avcı zafer için planlarını hazırladı. İşte Fenerbahçe ve Trabzonspor'un muhtemel 11'leri.
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