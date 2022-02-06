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İsmail Kartal: “Biz beraber olursak başarılı olabiliriz“

İHA
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Giriş: 06.02.2022 11:19
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, oyuncularını motive edeceğini ve maçlara hazırlayacağını ifade ederken, beraber olurlarsa başarılı olabileceklerini söyledi. Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe evinde Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, her iki takımın da gerçekten çok tempolu oynadığını ifade ederek, mücadele gücü yüksek bir lig maçı olduğunu söyledi. Kartal, "Bizim bir iki pozisyonumuz var, rakibin de öyle. İkinci yarı İrfan'ın omzunda problem olduğu için mecburi değişikliğe gittik. İkinci yarıda oyun kontrolü 15 dakika bizdeydi. Golü ararken yediğimiz gol bütün takımın dengesini bozdu. Ondan sonra da çok fazla üretken olamadık. Hamlelerimiz zamanında ve yerindeydi. Oyunu değiştirmek için her şeyi yaptık. Sadece istediğimiz gibi üretken değildik ve sonuçta bir gol yedik, maçı kaybettik, çok üzgünüm. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Fenerbahçe bir gol yediği zaman en az 2 gol atıp maçı çevirmesini bilmeli. Biz bu akşam bunu gerçekleştiremedik. Sadece bugün söylediğim gibi maçı biz de kazanabilirdik. 1 gol bulup öne geçseydik belki taraftarımızın bu gol enerjisini yukarı çekip çok başka bir skorla maç bitebilirdi. Bir gol yediğimiz için tepki protestolar oldu. Ben bunların olmamasını diliyorum. Futbolcular bizim futbolcularımız. Biz Fenerbahçe'yi temsil ediyorum. Taraftarımızdan biraz daha sağduyulu olmalarını istiyorum. Biraz daha takımımıza destek vermelerini istiyorum" dedi.
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