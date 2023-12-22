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İngiltere'den vize skandalı! Bursa Uludağ Basketbol Takımı sadece 5 kişiyle İngiltere'ye gitti

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.12.2023 16:43
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası için İngiltere'ye giden Bursa Uludağ Basketbol Takımı vize engeline takıldı. İngiltere, teknik ekip dahil bir çok sporcu ve antrenöre vize vermedi. Türk takımı maça sadece 5 basketbolcuyla çıkabildi. Skandalın ayrıntılarını A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı
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