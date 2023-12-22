22 Aralık 2023, Cuma
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İngiltere'den vize skandalı! Bursa Uludağ Basketbol Takımı sadece 5 kişiyle İngiltere'ye gitti
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası için İngiltere'ye giden Bursa Uludağ Basketbol Takımı vize engeline takıldı. İngiltere, teknik ekip dahil bir çok sporcu ve antrenöre vize vermedi. Türk takımı maça sadece 5 basketbolcuyla çıkabildi. Skandalın ayrıntılarını A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı