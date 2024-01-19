19 Ocak 2024, Cuma
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İbrahim Yattara, İstanbul’da Amatör Lig’de oynuyor
Trabzonspor’un eski yıldız futbolcusu İbrahim Yattara, İstanbul’da bulunan amatör spor kulüplerinden Yeniköy Spor’da forma giyiyor. Amatör futbolcularla antrenman yapıp maçlara çıkan Yattara’ya çevredeki vatandaşların da ilgisi oldukça yoğun.