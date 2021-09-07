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Hollanda'nın yıldız oyuncusu Memphis Depay'dan Türkiye yorumu: Burak Yılmaz bizim için tehlike oluşturabilir

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Giriş: 07.09.2021 09:18
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında A Milli Takımımız ile karşılaşacak Hollanda'nın teknik direktörü Louis van Gaal ve yıldız futbolcu Memphis Depay açıklamalarda bulundu. Gruptaki son durum değerlendiren van Gaal, Türkiye'nin oyun disiplini olan bir takım olduğunu ifade etti. Depay ise takımına güvendiğini belirtirken Burak Yılmaz'ın kendileri için tehlike oluşturabileceğini belirtti.
Burak Yılmaz tehlike oluşturabilir
"Burak Yılmaz tehlike oluşturabilir"
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