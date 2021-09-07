Hollanda - Türkiye maçı ne zaman? A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında Hollanda'ya konuk olacak Grupta lider olan Ay-Yıldızlılar, bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak liderlik serüvenini sürdürmek istiyor. Rakibiyle 14. randevusuna çıkacak Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın geriye kalan 13 maçı 4 galibiyet, 5 yenilgi ve 4 beraberlikle sonuçlandı. Peki, Hollanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri milli maç hangi kanalda, şifreli mi? İşte karşılaşmanın detayları...