Hedef yarı final! A Milli Takım EURO 2024 çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak

Türkiye bugün tamam mı devam mı maçına çıkacak. Kader maçının öncesinde hazırlıklar ne aşamada milli takımın morali ve oradaki atmosfer nasıl? Detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.

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