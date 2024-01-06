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Hazırlık maçında saha karıştı, gergin anlar yaşandı

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Giriş: 06.01.2024 19:16
Gençlerbirliği ile Alman ekibi Kaiserslautern arasındaki hazırlık maçında futbolcular gergin anlar yaşandı.
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