11 Ocak 2022, Salı
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Hayatını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı | Ahmet Çalık'ın babasının sözleri yürekleri dağladı
Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Ahmet Çalık, Elmadağ Sungur Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Elmadağ Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.