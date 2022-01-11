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Hayatını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı | Ahmet Çalık'ın babasının sözleri yürekleri dağladı

DHA
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Giriş: 11.01.2022 16:56
Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Ahmet Çalık, Elmadağ Sungur Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Elmadağ Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.
Ahmet Çalık’ın babasının sözleri yürekleri dağladı
Ahmet Çalık'ın babasının sözleri yürekleri dağladı
Ahmet Çalık trafik kazasının görgü tanıkları anlattı...
Ahmet Çalık trafik kazasının görgü tanıkları anlattı...
Milli Futbolcu Ahmet Çalık’ın cenazesi göz yaşları içinde teslim alındı
Milli Futbolcu Ahmet Çalık'ın cenazesi göz yaşları içinde teslim alındı
Ahmet Çalık’ın ardından gözyaşlarını tutamadı!
Ahmet Çalık'ın ardından gözyaşlarını tutamadı!
Ahmet Çalık’ın kaza anı görüntüleri ortaya çıktı!
Ahmet Çalık’ın kaza anı görüntüleri ortaya çıktı!
Kaza nasıl meydana geldi?
Kaza nasıl meydana geldi?
Konyasporlu Ahmet Çalık hayatını kaybetti
Konyasporlu Ahmet Çalık hayatını kaybetti
Ahmet Çalık trafik kazası olay yerinden canlı yayın
Ahmet Çalık trafik kazası olay yerinden canlı yayın
Konyasporlu Ahmet Çalık öldü mü?
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