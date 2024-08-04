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Hasan Arat: “Bu kupa bir habercidir

Hasan Arat: “Bu kupa bir habercidir"

İHA
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Giriş: 04.08.2024 12:42
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaray'ı yenerek kazanılan 2024 Turkcell Süper Kupa maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Beşiktaş sıkıntılı bir sezon geçirmesine rağmen yönetime geldiğimiz 8 ay içerisinde iki kupa kazandık. Bu sadece sezonun başlangıcıdır. Bu bir habercidir" dedi.
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