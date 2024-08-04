Hasan Arat: “Bu kupa bir habercidir"

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaray'ı yenerek kazanılan 2024 Turkcell Süper Kupa maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Beşiktaş sıkıntılı bir sezon geçirmesine rağmen yönetime geldiğimiz 8 ay içerisinde iki kupa kazandık. Bu sadece sezonun başlangıcıdır. Bu bir habercidir" dedi.