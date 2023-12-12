12 Aralık 2023, Salı
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Halil Umut Meler’e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ne ceza alacak? Ankaragücü küme mi düştü, düşürülecek mi?
Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, sahaya girerek Hakem Halil Umut Meler'e saldırdı. Bu şok edici olayın ardından futbol camiası ve taraftarlar, yaşananları büyük bir şaşkınlık içinde izledi. Peki Ankaragücü küme mi düştü, düşürülecek mi? Ankaragücü ne ceza aldı? A Spor Yorumcusu Haldun Domaç, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.