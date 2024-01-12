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Halil Umut Meler sahalara geri dönüyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.01.2024 12:42
Süper Lig'de 20. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında uğradığı yumruklu saldırının ardından Halil Umut Meler'e de ilk kez görev verildi.
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