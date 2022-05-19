19 Mayıs 2022, Perşembe
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Haliç'te kano ve tekne şöleni
İstanbul'un birçok noktasında, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında etkinlikler düzenleniyor. Haliç'te de kano ve tekne şöleni var. A Haber muhabiri Kübra Kılıç, Haliç'ten detayları aktardı.