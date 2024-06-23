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Hakan Çalhanoğlu basın toplantısında duygulandı! İşte o anlar

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Giriş: 23.06.2024 18:19
A Milli Takımı'nda yıldız futbolcularımız Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun ve İsmail Yüksek, Çekya maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Hakan Çalhanoğlu düzenlenen basın toplantısı esnasında soruları yanıtlarken duygusal anlar yaşadı. İşte o anlar...

Çalhanoğlu basın toplantısında duygulandı!
Çalhanoğlu basın toplantısında duygulandı!
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