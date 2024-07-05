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Güreşte Avrupa Şampiyonu olan Alperen Berber'den Bozkurt selamı

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 05.07.2024 09:38
Son dakika haberleri… Sırbistan'da düzenlenen U20 Avrupa Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kilogramda şampiyon olan milli sporcumuz Alperen Berber, Bozkurt yaptı.
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