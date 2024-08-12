12 Ağustos 2024, Pazartesi
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Gündem Türkiye’nin olimpiyat karnesi! 3 gümüş 5 bronzla 64'üncü olduk
Olimpiyatların sona ermesiyle, gözler şimdi Türkiye’nin karnesinde. 40 yıldır ilk kez altın madalya alamamış olmamıza, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da dikkat çekti. Devletin sağladığı imkanları kullanamayanlar hesap verecek" diyerek federasyonları işaret etti.