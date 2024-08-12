12 Ağustos 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Gündem Türkiye’nin olimpiyat karnesi! 3 gümüş 5 bronzla 64'üncü olduk

Gündem Türkiye’nin olimpiyat karnesi! 3 gümüş 5 bronzla 64'üncü olduk

ahaber.com.tr
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.08.2024 20:25
Olimpiyatların sona ermesiyle, gözler şimdi Türkiye’nin karnesinde. 40 yıldır ilk kez altın madalya alamamış olmamıza, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da dikkat çekti. Devletin sağladığı imkanları kullanamayanlar hesap verecek" diyerek federasyonları işaret etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gündem Türkiye’nin olimpiyat karnesi!
Gündem Türkiye’nin olimpiyat karnesi!
GOL | Trabzonspor 0 - 1 Rapid Wien
GOL | Trabzonspor 0 - 1 Rapid Wien
Olimpiyat Köyü uykularını kaçırıyor!
Olimpiyat Köyü uykularını kaçırıyor!
Kupayı elektrik teline kaptırdılar!
Kupayı elektrik teline kaptırdılar!
Olimpiyat beşincisi oldu
Olimpiyat beşincisi oldu
Milli tekvandocular Olimpiyat Oyunları’na uğurlandı
Milli tekvandocular Olimpiyat Oyunları’na uğurlandı
Beşiktaş, özlenen günlerine kavuşmaya başladı
"Beşiktaş, özlenen günlerine kavuşmaya başladı"
Hasan Arat: Bu kupa bir habercidir
Hasan Arat: “Bu kupa bir habercidir"
Çok çılgın bir gece olduğunu söyleyebilirim
“Çok çılgın bir gece olduğunu söyleyebilirim”
Hekimoğlu: Kupa kaldırmak alışkanlık oldu
Hekimoğlu: "Kupa kaldırmak alışkanlık oldu"
Galatasaray 0-5 Beşiktaş GENİŞ ÖZET İZLE
Galatasaray 0-5 Beşiktaş GENİŞ ÖZET İZLE
Ahaber.com.tr sordu Okan Buruk cevapladı!
Ahaber.com.tr sordu Okan Buruk cevapladı!
Daha Fazla Video Göster