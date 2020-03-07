BİZE ULAŞIN
Göztepe Başakşehir maçı CANLI anlatım İZLE video
Göztepe ve Başakşehir, Süper Lig'in 25. hafta mücadelesiyle beraber 12. kez karşılaşacak. Göztepe bu maçla beraber Avrupa iddiasını sürdürmek isterken, lider Başakşehir, zorlu İzmir deplasmanında kayıp yaşamak istemiyor. Saat 17'de başlayacak mücadele beIN Sports1 ekranından canlı yayınlanacak. Taraftarlar mücadeleyi ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinde de takip edebilecekler.
Göztepe ve Başakşehir, Süper Lig'in 25. hafta mücadelesiyle beraber 12. kez karşılaşacak. Göztepe bu maçla beraber Avrupa iddiasını sürdürmek isterken, lider Başakşehir, zorlu İzmir deplasmanında kayıp yaşamak istemiyor. Saat 17'de başlayacak mücadele beIN Sports1 ekranından canlı yayınlanacak. Taraftarlar mücadeleyi ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinde de takip edebilecekler.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.