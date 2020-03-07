Göztepe Başakşehir maçı CANLI anlatım İZLE video

Göztepe ve Başakşehir, Süper Lig'in 25. hafta mücadelesiyle beraber 12. kez karşılaşacak. Göztepe bu maçla beraber Avrupa iddiasını sürdürmek isterken, lider Başakşehir, zorlu İzmir deplasmanında kayıp yaşamak istemiyor. Saat 17'de başlayacak mücadele beIN Sports1 ekranından canlı yayınlanacak. Taraftarlar mücadeleyi ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinde de takip edebilecekler.

Göztepe ve Başakşehir, Süper Lig'in 25. hafta mücadelesiyle beraber 12. kez karşılaşacak. Göztepe bu maçla beraber Avrupa iddiasını sürdürmek isterken, lider Başakşehir, zorlu İzmir deplasmanında kayıp yaşamak istemiyor. Saat 17'de başlayacak mücadele beIN Sports1 ekranından canlı yayınlanacak. Taraftarlar mücadeleyi ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinde de takip edebilecekler. GÖZTEPE BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI ANLATIM İZLE