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GOL | Trabzonspor 0 - 1 Rapid Wien

GOL | Trabzonspor 0 - 1 Rapid Wien

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Giriş: 08.08.2024 22:00
Güncelleme:08.08.2024 22:01
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 1-0 yenildi.
GOL | Trabzonspor 0 - 1 Rapid Wien
GOL | Trabzonspor 0 - 1 Rapid Wien
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