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GOL | İçel İY 5-0 Payasspor

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Giriş: 20.10.2020 19:11
Güncelleme:20.10.2020 22:36
Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında İçel İdman Yurdu, 70. dakikada Gülhan Özdemir'in attığı golle Payasspor karşısında 5-0 öne geçti.
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