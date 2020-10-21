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GOL | Fethiyespor 1-1 Nazilli Belediyespor

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Giriş: 21.10.2020 21:27
Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Fethiyespor, 30. dakikada Yakup Alkan'ın attığı golle Nazilli Belediyespor karşısında 1-1 eşitliği sağladı.
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