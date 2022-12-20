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GOL | Başakşehir 2-0 Göztepe

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Giriş: 20.12.2022 20:45
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Başakşehir, 22. dakikada Serdar Gürler'in attığı golle Göztepe karşısında skoru 2-0'a getirdi.
GOL | Başakşehir 2-0 Göztepe
GOL | Başakşehir 2-0 Göztepe
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