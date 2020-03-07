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07.03.2020

Gaziantep Trabzonspor maçı CANLI anlatım İZLE video

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Gaziantep evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Geçen Başakşehir'e 3-1 mağlup olan Gaziantep evinde Trabzonspor'u yenip yeniden çıkışa geçmek istiyor. Bordo mavililer ise zirve yarışında kopmak istemiyor. Saat 17'de başlayacak mücadele beIN Sports1 ekranından canlı yayınlanacak. Taraftarlar maçı mücadeleyi ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden canlı anlatım ekranından izleyebilirler.

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Gaziantep evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Geçen Başakşehir'e 3-1 mağlup olan Gaziantep evinde Trabzonspor'u yenip yeniden çıkışa geçmek istiyor. Bordo mavililer ise zirve yarışında kopmak istemiyor. Saat 17'de başlayacak mücadele beIN Sports1 ekranından canlı yayınlanacak. Taraftarlar maçı mücadeleyi ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden canlı anlatım ekranından izleyebilirler.

GAZİANTEP TRABZONSPOR CANLI ANLATIMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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