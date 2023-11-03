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Galatasaraylı taraftarlar stadı inletti: Kahrol olsun İsrail Filistin’e özgürlük

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Giriş: 03.11.2023 21:11
Katil İsrail’in Gazze’de sivillere yönelik olarak sürdürdüğü savaşta ölenlerin sayısı 9 bini geçti. Gazze’de her saate 5 çocuk İsrail tarafından öldürülüyor. Kasımpaşa’yı konuk eden Galatasaray taraftarı da yaşanan katliam sessiz kalmadı. Taraftarlar, “Kahrol olsun İsrail Filistin’e özgürlük” diyerek stadı inletti.
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Kahrol olsun İsrail Filistin’e özgürlük
"Kahrol olsun İsrail Filistin’e özgürlük"
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