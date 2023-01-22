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Galatasaraylı Seferoviç Başakşehir'e mi? Bomba transfer iddiası sonrası Emre Belözoğlu'ndan açıklama

İHA
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Giriş: 22.01.2023 12:40
Medipol Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından transfere yönelik açıklamalarda bulundu. Belözoğlu Galatasaray forması giyen forvet oyuncusu Haris Seferovic transferi için de net ifadeler kullandı. İşte detaylar...
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