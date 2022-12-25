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Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'e TFF 1. Lig ekibinden teklif

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Giriş: 25.12.2022 11:50
Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor'la karşılaşacak olan Galatasaray çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Transferler için de yoğun mesai harcayan Galatasaray'ın yıldız ismi Bafetimbi Gomis'e 1. Lig ekibinden telif geldi. İşte detaylar…
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