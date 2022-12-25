Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'e TFF 1. Lig ekibinden teklif

Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor'la karşılaşacak olan Galatasaray çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Transferler için de yoğun mesai harcayan Galatasaray'ın yıldız ismi Bafetimbi Gomis'e 1. Lig ekibinden telif geldi. İşte detaylar…