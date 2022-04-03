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Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun acı günü! Babaannesini son yolculuğuna uğurladı

İHA
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Giriş: 03.04.2022 17:30
Galatasaray ve milli takımın son dönemdeki gözde isimlerinden Kerem Aktürkoğlu'nun babaannesi hayatını kaybetti. Genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu, Gölcük'te babaannesinin cenaze namazında saf tuttu.
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