03 Nisan 2022, Pazar
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Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun acı günü! Babaannesini son yolculuğuna uğurladı
Galatasaray ve milli takımın son dönemdeki gözde isimlerinden Kerem Aktürkoğlu'nun babaannesi hayatını kaybetti. Genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu, Gölcük'te babaannesinin cenaze namazında saf tuttu.