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Galatasaray'ın yeni transferi sakatlandı! Yıldız isim 3 hafta yok

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Giriş: 19.08.2022 09:43
Ligde aldığı şoke eden Giresunspor mağlubiyeti ile sarsılan Galatasaray'a bir kötü haber de yeni transfer Midtsjö'den geldi. Norveçli futbolcunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
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