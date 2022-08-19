19 Ağustos 2022, Cuma
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Galatasaray'ın yeni transferi sakatlandı! Yıldız isim 3 hafta yok
Ligde aldığı şoke eden Giresunspor mağlubiyeti ile sarsılan Galatasaray'a bir kötü haber de yeni transfer Midtsjö'den geldi. Norveçli futbolcunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.