16 Ocak 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Galatasaray'ın yeni Sportif Direktörü belli oldu
Sarı kırmızılılarda Başkan Burak Elmas'ın kararıyla 4. Fatih Terim dönemi geçtiğimiz haftya sona ermiş ve İspanyol Teknik Direktör Domenec Torrent takımın başına getirilmişti. Galatasaray'da değişim sürüyor. Bugün de yeni sportif direktör belli oldu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...