18 Aralık 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki tüm eşleşmeler

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki tüm eşleşmeler

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.12.2023 15:35
Son dakika Galatasaray haberleri | UEFA Avrupa Ligi'nde Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımlarla grup ikincilerinin son 16'ya kalmak için edeceği mücadele öncesi kura çekimi heyecanı yaşandı. Kura çekimi sonrası temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Çekya temsilcisi Sparta Prag oldu. Çekya, UEFA ülke sıralamasında Türkiye'nin rakibi konumunda bulunuyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oldu!
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
Eczacıbaşı dünya şampiyonu oldu
Eczacıbaşı dünya şampiyonu oldu
Jimnastik salonunu ararken hayatı değişti
Jimnastik salonunu ararken hayatı değişti
Süper Lig’de hakemler kararını verdi!
Süper Lig'de hakemler kararını verdi!
Türk takımlarının Avrupa sınavı!
Türk takımlarının Avrupa sınavı!
Hakeme saldırı soruşturması tamamlandı!
Hakeme saldırı soruşturması tamamlandı!
Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım
Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım
Magandalar sahayı bastı!
Magandalar sahayı bastı!
Sporda şiddete süresiz men cezası
Sporda şiddete süresiz men cezası
Ligler ne zaman başlayacak?
Ligler ne zaman başlayacak?
İşte saldırıya uğrayan hakemler
İşte saldırıya uğrayan hakemler
Halil Umut Meler taburcu oldu! İşte ilk görüntüler…
Halil Umut Meler taburcu oldu! İşte ilk görüntüler…
Daha Fazla Video Göster