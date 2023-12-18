18 Aralık 2023, Pazartesi
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki tüm eşleşmeler
Son dakika Galatasaray haberleri | UEFA Avrupa Ligi'nde Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımlarla grup ikincilerinin son 16'ya kalmak için edeceği mücadele öncesi kura çekimi heyecanı yaşandı. Kura çekimi sonrası temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Çekya temsilcisi Sparta Prag oldu. Çekya, UEFA ülke sıralamasında Türkiye'nin rakibi konumunda bulunuyor.