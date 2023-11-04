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Videolar Spor Videoları Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk’tan Ahaber.com.tr’nin sorusuna esprili yanıt!

Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk’tan Ahaber.com.tr’nin sorusuna esprili yanıt!

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Giriş: 04.11.2023 00:40
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar yoğun heyecana sahne olan maçta rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Sarı kırmızılıların galibiyet sevinci sürerken başarılı teknik adam Okan Buruk, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ahaber.com.tr editörü Murat Akıncı’nın Fenerbahçe sorusuna Buruk’un esprili bir şekilde verdiği yanıt basın toplantısının en dikkat çeken anlarından oldu. İşte detaylar…
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