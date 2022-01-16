Galatasaray'ın parlayan yıldızına Premier Lig'den talip çıktı

Süper Lig'de zorlu bir sezon geçiren sarı-kırmızlıların parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu, gerek lig gerekse UEFA Avrupa Ligi maçlarındaki performansı göz doldurdu. Birçok Avrupa kulübünün radarında olan genç futbolcu için son olarak Premier Lig ekibi talip çıktı. Son dakika transfer gelişmesinin detayları haberimizde...