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Galatasaray'ın muhtemel rakibi belli oldu

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Giriş: 07.08.2023 13:25
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu.
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