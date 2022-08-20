20 Ağustos 2022, Cumartesi
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Galatasaray'ın kurtarıcısı Gomis! Ümraniyespor - Galatasaray: 0- 1
2022-2023 Süper Lig sezonuna kötü bir başlangıç yapan Galatasaray kötü gidişata “dur” dedi. Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Ümraniyespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Peş peşe ataklar sonrası kaçan goller maça damgasını vurdu. 87. dakikada sahneye çıkan golcü isim Gomis, önüne aldığı topu ağlara gönderdi. Seyircilerin hop oturup hop kalktığı müsabakadan Gomis’in golüyle Galatasaray 1-0 galip ayrılmasını bildi.