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Galatasaray'ın konuğu Sparta Prag

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.02.2024 18:00
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımını konuk edecek. A Spor muhabiri Emre Kaplan detayları aktardı.
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