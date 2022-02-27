Galatasaray'ın gole çevirdiği penaltı doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı

Son dakika spor haberleri... A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Kerem Aktürkoğlu'nun pozisyonunu değerlendirdi. Toroğlu, ""Bu pozisyonda ben hakem olsam penaltı vermem. Ama penaltı veren hakeme neden verdim demem. Ama Kerem penaltıyı almış. " dedi.