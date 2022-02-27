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Videolar Spor Videoları Galatasaray'ın gole çevirdiği penaltı doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı

Galatasaray'ın gole çevirdiği penaltı doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı

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Giriş: 27.02.2022 23:55
Güncelleme:27.02.2022 23:56
Son dakika spor haberleri... A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Kerem Aktürkoğlu'nun pozisyonunu değerlendirdi. Toroğlu, ""Bu pozisyonda ben hakem olsam penaltı vermem. Ama penaltı veren hakeme neden verdim demem. Ama Kerem penaltıyı almış. " dedi.
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