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15.01.2020
Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçında penaltı beklediği pozisyon
Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur ilk maçında Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray, 86. dakikada yakaladığı bir pozisyon sonrası penaltı bekledi. 86. dakikada ceza sahasında yapılan müdahale sonrası Emre Akbaba yerde kaldı. Sarı kırmızılıların itirazlarına rağmen Halis Özkahya devam kararı verdi. İşte Galatasaray'ın penaltı beklediği o pozisyon...
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