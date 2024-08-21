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Galatasaray'ın Avrupa macerası başlıyor! Young Boys-Galatasaray maçı 22'de

Galatasaray'ın Avrupa macerası başlıyor! Young Boys-Galatasaray maçı 22'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.08.2024 18:48
Galatasaray, şampiyonlar ligi Play-Off turu ilk maçında bugün İsviçre’nin Young Boys takımına konuk olacak. Sarı kırmızılılar, avantajlı bir skorla İstanbul’a dönmek istiyor. İsviçre'den A Spor spikeri Deniz Satar şampiyonlar ligi yoluna dair detayları anlattı.
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