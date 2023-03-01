01 Mart 2023, Çarşamba
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Galatasaray'dan yeni transfer bombası! Yer yerinden oynayacak! Paul Pogba hamlesi...
Yaptığı yıldız transferler Avrupa'da da adından söz ettiren Galatasaray Juventus'un yıldız ismi Paul Pogba'yı gündemine aldı. Sarı kırmızılıların Pogba'yı kiralama ihtimali bulunurken yıldız oyuncu sakatlığı nedeniyle yaklaşık bir yıldır forma giyemiyor. İşte detaylar...