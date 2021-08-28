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Galatasaray'dan transfer açıklaması! Abdou Harroui için teklif yapıldı mı?

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Giriş: 28.08.2021 19:17
Galatasaray basında çıkan "Abdou Harroui için teklif yapıldı" haberleri doğrultusunda açıklama yaptı. Sarı kırmızılılardan yapılan resmi açıklamada, "Sparta Rotterdam forması giyen Abdou Harroui isimli oyuncu için kulübüne resmi teklif yapıldığı haberi doğru değildir" denildi.
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