Galatasaray'dan Şenol Güneş'e Taylan Antalyalı yanıtı

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'in Galatasaray futbolcusu Taylan Antalyalı hakkında yaptığı açıklamalara, sarı kırmızılı kulüpten yanıt geldi. Güneş "Taylan Antalyalı sakatlığım yok dedi, o zaman niye ameliyat oldun? Bana sakatlığım var deseydin, başka oyuncular bunu söyledi" ifadeleriyle yıldız oyuncuyu eleştirdi. Galatasaray tecrübeli hocanın bu açıklaması üzerine, Taylan Antalyalı'ya sahip çıkarak Güneş'e yanıt verdi.