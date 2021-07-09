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Galatasaray'dan Şenol Güneş'e Taylan Antalyalı yanıtı

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Giriş: 09.07.2021 14:12
A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'in Galatasaray futbolcusu Taylan Antalyalı hakkında yaptığı açıklamalara, sarı kırmızılı kulüpten yanıt geldi. Güneş "Taylan Antalyalı sakatlığım yok dedi, o zaman niye ameliyat oldun? Bana sakatlığım var deseydin, başka oyuncular bunu söyledi" ifadeleriyle yıldız oyuncuyu eleştirdi. Galatasaray tecrübeli hocanın bu açıklaması üzerine, Taylan Antalyalı'ya sahip çıkarak Güneş'e yanıt verdi.
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